Нацбанк установил официальную гривню на уровне 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,2552 (22 июля – 2481,6117)

100 EUR – 2732,8545 (22 июля – 2733,4953)

10 RUR – 3,8393 (22 июля – 3,8935)

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Как сообщал УНИАН, 22 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,80/24,81 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3090/27,3230 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,8126 гривни/доллар, к этому часу заключено 435 сделок на сумму 265,36 миллиона долларов.