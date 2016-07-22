Китай впервые с 2011 года получил убыток от инвестиций за рубеж

Китайская инвестиционная корпорация, управляющая фондом национального благосостояния, в 2015 году впервые за четыре года получила отрицательный доход от иностранных инвестиций на фоне высокой волатильности международных финансовых рынков, падения цен на сырье, а также потерь, связанных с ослаблением юаня по отношению к доллару, сообщает РБК.

"Как говорится в годовом отчете, доходность глобального портфеля зарубежных инвестиций составила минус 2,96% против 5,47% годом ранее. Чистая прибыль корпорации упала на 17%, до 73,9 миллиарда долларов. Среднегодовая доходность от иностранных инвестиций с момента основания корпорации в 2007 году составила 4,58% (5,66% в 2014 году)", - говорится в сообщении.

Общий объем активов корпорации в прошлом году вырос на 9%, с 746,7 в 2014 году до 813,8 миллиарда долларов. Среднегодовые темпы прироста активов корпорации с момента ее основания составили 15,3%.

По итогам 2015 года в глобальном инвестиционном портфеле корпорации доля акций составляла 47,47%, облигаций - 14,44%, долгосрочных инвестиций - 22,16%. Доходность акций и облигаций упала на фоне отрицательных процентных ставок и укрепления доллара к юаню.

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Для глобальной экономики и для корпорации 2015 год выдался сложным, говорит глава государственного инвестиционного фонда Дин Сюэдун: ​ упали глобальные биржевые индексы, снизились цены на сырье, подешевели активы развивающихся рынков, доллар укрепился по отношению к другим валютам.

"Восстановление экономики продолжалось в медленном темпе, на международных финансовых рынках наблюдались значительные отклонения, тогда как конкуренция в сфере инвестиций стала еще ожесточеннее", - пояснял Сюэдун.

По его словам, мировая экономика находится в фазе глубокой корректировки после финансового кризиса. В 2016 году продолжится тенденция к медленному экономическому росту, слабой инфляции, низкой производительности труда и слабой торговле.