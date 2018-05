S&P понизило рейтинги турецких банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) в пятницу понизило долгосрочные кредитные рейтинги пяти турецких финансовых институтов, прогноз по рейтингам негативный, информируют РИА Новости со ccылкой на сообщение агентства.

"Рейтинговое действие коснулось Turkiye Is Bankasi AS (Isbank), Garanti Finansal Kiralama A.S. (Garanti Leasing), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YapiKredi), Turkiye Garanti Bankasi A.S. (Garanti) и Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VakifBank). Их рейтинги понижены до "BB" с "BB+", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенные рейтинговые действия последовали за понижением рейтинга Турции. Понижение рейтингов отражает наше мнение, что после попытки переворота 15 июля политическая ситуация в Турции стала более разобщенной. Мы считаем, что это подорвет инвестиционную среду Турции, рост и приток капитала в страну из внешних источников. В период после неудавшегося переворота мы считаем, что риски для Турции и способности турецких банков пролонгировать свой внешний долг выросли.

"S&P считает, что потенциальное снижение доверия со стороны инвесторов в Турции может повлиять на финансирование банков, которое в значительной степени зависит от внешних источников финансирования. Кроме того, ослабление экономического роста может негативно повлиять на качество активов турецких банков, их прибыль и капитализацию", - подчеркивает издание.

Агентство может пересмотреть прогноз по рейтингам этих пяти банков на стабильный при аналогичном действии в отношении суверенного рейтинга Турции.