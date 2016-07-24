В Китае министры G20 договорились использовать все инструменты для устойчивого экономического роста

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ G20, которая завершилась сегодня в китайском Чэнду, сообщает РИА Новости.

"Мы принимаем меры для того, чтобы укрепить уверенность и поддерживать рост. В свете последних событий мы подтверждаем нашу решимость использовать все инструменты – монетарные, фискальные и структурные, как индивидуально, так и коллективно, чтобы достигнуть цели по устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", — говорится в документе.

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"Финансовая двадцатка" отметила, что экономическое восстановление продолжается, но его темпы слабее желаемых. Участники встречи признали, что глобальная экономическая среда остается волатильной, есть риски замедления экономического роста.

"Волатильность финансового рынка остается высокой, а геополитические конфликты, терроризм и миграционные потоки продолжают ухудшать условия глобальной экономики", — говорится в коммюнике.

"Финансовая двадцатка", признав важность роли структурных реформ в обеспечении экономического роста, подчеркнула, что фискальная стратегия является не менее значимой.

Кроме того, участники встречи отметили неопределенность в мировой экономике из-за итогов референдума в Великобритании о выходе из состава ЕС. Они подчеркнули, что страны G20 готовы принять активные меры, чтобы справиться с возможными негативными последствиями.

Также "финансовая двадцатка" признала, что переизбыток производства стал глобальной проблемой, и договорилась сотрудничать для решения этого вопроса.