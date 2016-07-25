За полгода в госбюджет поступило 283 миллиарда гривень

Поступления в государственный бюджет Украины в январе-июле 2016 года по состоянию на 25 июля составили 282,946 млрд грн, что на 7,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 263,537 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, в том числе в общий фонд госбюджета поступило 266,345 млрд грн, что на 6,5% больше показателя годом ранее.

Налоговые поступления сформировали более половины доходов бюджета и составили 181,442 млрд грн, что на 30,1% больше прошлогоднего показателя.

Доходы местных бюджетов в январе-июле выросли на 47,5% - до 77,434 млрд грн.

Объем платежей по единому социальному взносу снизился на 28,3% - до 71,055 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июне 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% - до 250,4 млрд грн.