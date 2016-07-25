Нацбанк отчитался о росте своих активов на 25 миллиардов

Активы Национального банка Украины в первом полугодии 2016 года выросли на 24,794 млрд грн, или на 2,9% - до 874,023 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

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По оценкам НБУ, наибольший рост среди активов показали составляющие международных резервов Украины (ценные бумаги нерезидентов, авуары в СПЗ и т.д.), которые выросли на 9% - до 347,5 млрд грн.

Как отмечается в сообщении, одновременно снизился объем кредитов, предоставленных банкам и другим заемщикам, - на 2%, до 715,1 млрд грн - благодаря продолжению возврата банками полученного рефинансирования.

За полгода количество депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком, снизилось на 45% - до 49,7 млрд грн.

Собственный капитал НБУ за этот период вырос на 36,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2015 году выросли на 272 млрд грн, или на 47% - до 849,2 млрд грн, в том числе международные резервы выросли на 5,8 млрд долл. США, или на 77% - до 13,3 млрд долл. США на конец года.