Фонд гарантирования начал ликвидацию "Смартбанка" - вкладчикам начнут выплаты с 26 июля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 25 июля начал ликвидацию "Смартбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

Согласно сообщению на сайте фонда, ликвидация будет осуществляться до 24 июля 2018 года, ликвидатором банка назначен Андрей Федорченко.

Выплаты вкладчикам ликвидируемого "Смартбанка" начнут проводиться с 26 июля.

Вкладчики могут обратиться за получением возмещения в учреждения "ТАСкомбанка" с 26 июля по 6 сентября включительно.

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Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 25 мая принял решение об отнесении "Смартбанка" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. "Смартбанк" стал третьим банком, отнесенным к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности, после банков "Юнисон" и "ТК Кредит".

Банк "Рыночные технологии", переименованный в октябре 2014 года в "Смартбанк", работает на рынке Украины с 2010 года и входит в группу небольших финучреждений.