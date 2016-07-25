Трамп назвал Всемирную торговую организацию "катастрофой" и не исключил выхода США из нее

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался за выход США из Всемирной торговой организации.

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Об этом он сказал в эфире телеканала NBC, сообщает издание The Huffington Post.

В частности, кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что он хотел бы обложить налогом в размере от 15% до 35% те американские компании, которые перенесли производство своей продукции за границу. В ответ ведущий телеканала NBC Чак Тодд сказал Трампу, что некоторые такие инициативы не могут быть реализованы из-за несоответствия правилам ВТО.

В связи с этим Трамп заявил, что «в таком случае мы собираемся пересмотреть договор или мы откажемся от участия (в ВТО)».

«Эти торговые соглашения является катастрофой. Всемирная торговая организация - это катастрофа», - подчеркнул Трамп.

Издание отмечает, что общеизвестным является факт, что Трамп выражает раздражение по поводу торговых соглашений.

Во время своего выступления на Республиканском национальном съезде партии, который его выдвинул кандидатом в президенты США, он вновь подтвердил позицию, что против оказания помощи союзникам по НАТО, если те полностью не платят свои взносы в Альянс.