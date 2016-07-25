UniCredit Bank в первом полугодии снизил убыток в 1,5 раза

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов, UniCredit Bank («Укрсоцбанк»), в первом полугодии 2016 года получил 673,994 млн грн убытка, что в 1,5 раза ниже убытка за аналогичный период прошлого года в сумме 1,003 млрд грн.

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Как сообщил банк в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года его активы снизились на 5,5% - до 51,230 млрд грн, обязательства – на 15,3%, до 34,270 млрд грн, собственный капитал вырос на 23,5% - до 16,960 млрд грн.

Ранее банк сообщал, что за 2015 год, по предварительным данным, получил 3,225 млрд грн убытка, что на 154,056 млн грн, или на 4,6%, ниже показателя за предыдущий год.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с «Альфа-Банком» (Украина).

В конце февраля UniCredit Bank сообщил, что по итогам проведенного стресс-тестирования и в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана увеличит капитал на 10,645 млрд грн, в том числе в апреле банк пополнил капитал на 3,8 млрд грн, в июне - на 5,2 млрд грн.