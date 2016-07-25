Инвестиции Китая в США за полгода достигли рекордных $18,4 миллиарда

Китайские компании инвестировали порядка $18,4 млрд в США в первом полугодии 2016 года, что более чем в три раза больше показателя за аналогичный период 2015 года, сообщает аналитическая компания Rhodium Group.

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Из доклада Rhodium Group следует, что китайские компании инвестировали в США $6,4 млрд в первой половине 2015 года и $15,3 млрд — за весь прошлый год, передает RNS.

Рост объема китайских инвестиций в основном связан с увеличением количества сделок в частном секторе. В первом полугодии китайские компании заключили более 55 сделок по приобретению компаний в сфере услуг, технологий и продаж. Они также вложили значительные средства в новые проекты по строительству недвижимости и производственных предприятий в США, указано в докладе.

В настоящее время одобрения ожидают сделки по покупке и слиянию на $23 млрд. Среди них предложение по покупке американского технологического дистрибьютора Ingram Micro за $6 млрд со стороны HNA Group — крупнейшего китайского авиационного конгломерата. Также в докладе отмечено предложение китайской страховой компании Anbang Insurance Group по приобретению Strategic Hotels за $6,5 млрд.