Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2478.7745 (25 июля – 2481.2552)

100 EUR – 2722.1902 (25 июля – 2732.8545)

10 RUR – 3.8183 (25 июля – 3.8393)

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, в понедельник, 25 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,77/24,79 грн/долл.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,1990/27,2170 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3820 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,7877 грн/долл., к этому часу заключено 441 сделка на сумму 310,70 млн долл.