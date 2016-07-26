"Райффайзен Банк Аваль" закончил полугодие с прибылью 1,5 миллиарда гривень

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов «Райффайзен Банк Аваль» в первом полугодии 2016 года получил 1,456 млрд грн прибыли против 1,040 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года активы банка выросли на 4% - до 53,289 млрд грн, обязательства – на 1,3%, до 45,566 млрд грн, собственный капитал – на 23,2%, до 7,723 млрд грн.

Ранее «Райффайзен Банк Аваль» сообщал, что по итогам 2015 года получил чистый убыток на уровне 1,443 млрд грн, что в 2,6 раза меньше убытка по итогам предыдущего года на уровне 3,806 млрд грн.

По мнению старшего аналитика Dragon Capital Анастасии Туюковой, улучшению позиций банка во втором квартале способствовало снижение отчислений под обесценивание кредитов, поскольку банк фактически высвобождал резервы, показав стоимость риска в годовом выражении на уровне 4,5% в первом квартале и 18% в среднем за прошлый год.

«Хотя мы и ожидали, что результаты второго квартала будут сильными, показатель рентабельности акционерного капитала ROE более 40% стал сюрпризом. Чистая прибыль за первое полугодие в размере 1,5 млрд грн предполагает 0,024 грн на акцию, что соответствует 23% их текущей рыночной цены, равной 0,104 грн. Существует высокая вероятность того, что банк направит прибыль, заработанную в 2016 году, на выплаты акционерам», - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия).

В марте этого года крупнейший международный финансовый инвестор в Украине Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировал 30% акций «Райффайзен Банка Аваль» в результате докапитализации банка на 3,15 млрд грн, или 122 млн евро.