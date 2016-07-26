Государственный "Укрэксимбанк" в первом полугодии снизил убыток в 4 раза

Государственный «Укрэксимбанк» в первом полугодии 2016 года получил 1,325 млрд грн убытка, что в 4,2 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года на уровне 5,499 млрд грн.

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Как сообщается в отчётности на сайте банка, с начала года его активы выросли на 8,1% - до 152,708 млрд грн, обязательства – на 2,4%, до 147,911 млрд грн, а собственный капитал стал положительным на уровне 4,797 млрд грн после отрицательного значения на начало года на уровне минус 3,127 млрд грн.

Ранее банк сообщал, что в 2015 году получил 14,131 млрд грн убытка, что на 25,6% больше убытка в 2014 году на уровне 11,247 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.