В Фискальной службе сообщили, когда в Украине заработает электронная акцизная марка

Автоматизированная система контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий "Электронная акцизная марка" заработает в Украине в 2017 году.

Об этом сказал директор департамента налогов и сборов с юридических лиц Государственной фискальной службы Алексей Лишенко во время встречи с представителями ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".

По его словам, новая система позволит создать эффективный комплексный контроль за движением подакцизных товаров, который на сегодняшний день отсутствует.

"Вместе с Концепцией (Концепция создания и внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий - УНИАН) также одобрен план ее внедрения, который предусматривает ее реализацию в несколько этапов, и первый из них - это изменения в Налоговый кодекс. Здесь будет четко выписан механизм контроля за движением подакцизных товаров, в частности, и относительно табачных изделий", - отметил Лишенко.

По его словам, для контроля за перемещением товара будет использоваться электронная акцизная накладная. Она фактически заменит товаротранспортную, поэтому дополнительной нагрузки на бизнес не ожидается.

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Кроме того, по словам чиновника, автоматизированная система позволит обеспечить учет и контроль за уплатой 5% акцизного налога с розничных продаж.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов одобрил Концепцию создания и внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий.

Государственной фискальной службе в течение 2015 года удалось предотвратить попадание на рынки Украины фальсифицированной и контрабандной продукции на общую сумму 861,6 миллиона гривень.

В 2015 году ликвидировано 84 подпольных производства фальсификата. Из незаконного оборота изъято спирта на сумму 70,1 миллиона гривень, ликероводочных изделий – на 103,4 миллиона гривень, табака – на 155 миллионов гривень, горюче-смазочных материалов – на 496,7 миллиона гривень.