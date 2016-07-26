Франция, обогнав Бельгию, стала лидером по размеру налогов в ЕС

Работающие французы отдают 57,3% годовой зарплаты в виде налоговых и социальных отчислений, что является наибольшим показателем среди стран ЕС, говорится в исследовании франко-бельгийского экономического института Молинари (IEM), итоги которого приводит Le Figaro.

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Франция впервые обогнала Бельгию (56,9%), несколько лет подряд являвшуюся лидером по объему взимаемых отчислений. В Австрии и Венгрии показатели достигают 54,7% и 54,1% соответственно. В Германии объем отчислений с зарплаты составляет 52,36%, Италии — 50,13%, Великобритании — 35,3%, передает RNS.

Странами с наименьшей налоговой нагрузкой названы Кипр (23,85%), Мальта (29,4%), Ирландия (32,6%).

Исследование проводилось среди 28 стран ЕС. Учитывался размер налоговых и социальных отчислений с годовой зарплаты.