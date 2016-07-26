Кабмин утвердил план погашения долгов по зарплатам бюджетников и соцвыплатам

Кабинет министров Украины утвердил план безотлагательных мер для погашения задолженности по заработным платам работников государственного сектора, а также социальным выплатам.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, соответствующее распоряжение было принято 22 июля.

В частности, планом предусмотрено рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности руководителей предприятий, относящихся к сфере управления органов исполнительной власти, которые допустили нарушение требований законодательства по своевременной выплате заработной платы.

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Кроме того, документ рекомендует руководителям госпредприятий направлять сумму возмещения НДС на зарплаты в первоочередном порядке, а также активизирует работу временных комиссий по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае 2016 года выросла на 0,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 1,9 миллиарда гривень.

Государственная служба по вопросам труда за первые 6 месяцев 2016 года поспособствовала погашению задолженность по зарплате на сумму 240,8 миллиона гривень.