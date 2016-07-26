Фонд гарантирования исключил из своего реестра "Фидобанк"
17:22, 26 июля 2016Финансы
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Причиной исключения финучреждения из реестра стал отзыв банковской лицензии и ликвидация.
Фонд гарантирования исключил из своего реестра "Фидобанк" / finclub.net
Фонд гарантирования вкладов физических лиц исключил из реестра своих участников "Фидобанк".
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Как сообщается на сайте фонда, банк исключен из реестра в связи с отзывом банковской лицензии и ликвидацией.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Фидобанк" 20 мая. До этого банк сообщал о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов, однако надеялся разрешить ситуацию и стабилизировать работу.
С 20 июля фонд начал процедуру ликвидации банка.
"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.
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