Министр финансов обсудил возможности сотрудничества с американским банком Morgan Stanley

Министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил возможности сотрудничества с руководством одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley.

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Как написал министр на своей странице в соцсети Facebook, встреча с руководством банка состоялась сегодня, 26 июля.

"Обсудили текущую финансово-экономическую ситуацию в Украине, прогнозы на следующий год и возможности для сотрудничества", - отметил Данилюк.

Справка УНИАН. Morgan Stanley (Морган Стэнли) – крупный американский банковский холдинг, который базируется в Нью-Йорке (США). Банк основан в 1935 году Генри Морганом (Henry S. Morgan) и Харальдом Стэнли, которые были одними из акционеров банка JP Morgan & Co., путем отделения от материнской компании (JP Morgan & Co). Входит в число крупнейших банков в мире.