Украинская "дочка" Альфа-Банка с начала года получила 1,3 миллиарда прибыли

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов "Альфа-Банк" (Украина) по итогам первого полугодия получил 1,288 миллиарда гривень прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года банк получил 610,985 миллиона гривень убытка.

Как сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года его активы снизились на 2,2% - до 41,428 миллиарда гривень, обязательства – на 5,6%, до 37,516 миллиарда гривень, собственный капитал вырос в 1,5 раза - до 3,913 миллиарда гривень.

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Ранее банк сообщал, что по итогам 2015 года получил 2,658 миллиарда гривень убытка, что на 21,2% больше убытка за 2014 год.

Справка УНИАН. "Альфа-Банк" (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума "Альфа-Групп".

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций "Укрсоцбанка". Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с "Альфа-Банком" (Украина).