Нацбанк сохранил официальную гривню на уровне 24,78 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2478,5259 (26 июля – 2478,7745)

100 EUR – 2725,6349 (26 июля – 2722,1902)

10 RUR – 3,7701 (26 июля – 3,8183)

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Как сообщал УНИАН, 26 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,80 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2710/27,2820 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,7853 гривни/доллар, к этому часу заключено 450 сделок на сумму 361,40 миллиона долларов.