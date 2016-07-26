Нацбанк сохранил официальную гривню на уровне 24,78 за доллар
Официальный курс НБУ на 27 июля: 100 USD – 2478,5259 гривни; 100 EUR – 2725,6349 гривни; 10 RUR – 3,7701 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2478,5259 (26 июля – 2478,7745)
100 EUR – 2725,6349 (26 июля – 2722,1902)
10 RUR – 3,7701 (26 июля – 3,8183)
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Как сообщал УНИАН, 26 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,80 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2710/27,2820 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,7853 гривни/доллар, к этому часу заключено 450 сделок на сумму 361,40 миллиона долларов.