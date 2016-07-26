Украина не планирует возвращать России $3 миллиарда "кредита Януковича" - Минфин

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире Еспресо.TV.

«Наша позиция - что это было принуждение, что под политическим влиянием заставили взять эти средства. Поэтому наша позиция, что мы не должны их возвращать», - заявил министр.

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Он подчеркнул, что в результате агрессии РФ был аннексирован украинский Крым и развернут военный конфликт на востоке Украины, в результате чего наша страна потеряла значительную часть экономики.

«Я не вижу, почему Украина должна эти средства возвращать. Именно такая наша позиция в суде, и мы будем ее доказывать», - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале 2016 года. Кредит был выдан путем выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, который успешно завершила в отношении 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Во время переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и владельцами реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что собственником этого долга был и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе и по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов-в частности, «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, будущее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. Вместе с тем эксперты считают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.