Минфин ожидает заседания совета директоров МВФ по украинскому вопросу в конце августа

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире Еспресо.TV.

«Мы переговоры завершили, и сейчас этот вопрос МВФ, когда они назначат заседание», - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках предоставления очередного транша кредита МВФ.

По его словам, заседание не может состояться в начале августа из-за того, что на первые три недели августа приходится период отпусков совета директоров МВФ.

«Мы ориентируемся именно на конец августа и по такому графику двигаемся», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не внес Украину в расписание своих заседаний, спланированных до 29 июля включительно.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе 2 транша объемами 5 и 1,7 млрд долл. Осенью 2015 Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл. Однако, ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год. Сотрудничество с МВФ было фактически «заморожено». На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть решить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции. Однако переговоры с Фондом были восстановлены лишь в конце апреля - с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.