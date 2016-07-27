Молдова договорилась с МВФ о новой программе финансирования

Об этом говорится в заявлении, которое сделала в Вашингтоне глава Миссии экспертов Международного валютного фонда Иванна Владкова-Холлар, подводя итоги переговоров с властями Молдовы в Кишиневе в период с 5 по 15 июля по новой программе с фондом, передает NOI.md.

Как отмечается, новая трехгодичная программа для Молдовы будет финансироваться МВФ посредством Механизма расширенного финансирования (EFF) и Расширенного механизма кредитования (ECF) для поддержки властей в выполнении программы экономических реформ. Как отметила Иванна Владкова-Холлар, соглашение по новой программе с Молдовой планируется утвердить на заседании Совета директоров МВФ в октябре, в случае, если молдавские власти внедрят согласованный пакет приоритетных действий.

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Новый механизм финансирования Молдовы EFF/ECF имеет приоритетной целью быстро улучшить ситуацию, касающуюся управления в финансовом секторе и надзора за этим сектором. Новая программа МВФ призвана стать катализатором для деблокирования внешнего финансирования со стороны доноров и содействия экономическому развитию, и она будет основываться на двух столпах: политиках обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и структурных реформах для содействия экономическому росту.