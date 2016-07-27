Квартальная прибыль Apple сократилась на 27%

Чистая прибыль Apple за девять месяцев 2016 финансового года, завершившихся 25 июня, в годовом выражении снизилась на 13,2%, до 36,673 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

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Разводненная прибыль на одну акцию за отчетный период составила 6,62 доллара против 7,25 доллара годом ранее. Выручка компании также уменьшилась - на 7,3%, до 168,787 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода, передает Прайм.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Apple снизилась на 26,9%, до 7,796 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на одну акцию за отчетный период составила 1,42 доллара против 1,85 доллара годом ранее; эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,38 доллара за акцию. Выручка компании сократилась на 14,6%, до 42,358 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода.

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Продажи iPhone в третьем квартале составили 40,399 миллиона единиц, что на 15% меньше в годовом выражении. Продажи iPad снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 9,950 миллиона единиц. Данных по количеству проданных Apple Watch компания не представила. Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 17,963 миллиарда долларов (снижением на 6% в годовом выражении). Наименьшая выручка зафиксирована в регионе АТР (за исключением Японии и Китая) - 2,375 миллиарда долларов, что на 25% меньше показателя 2015 фингода.

По итогам всего 2016 фингода Apple ожидает выручку на уровне 45,5-47,5 миллиарда долларов, а также операционные расходы в диапазоне 6,05-6,15 миллиарда долларов. В отчетности также говорится, что совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды на уровне 0,57 доллара за акцию. Выплаты состоятся 11 августа 2016 года.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.