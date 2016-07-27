Япония направит $266 миллиардов на стимулирование экономики

Япония примет комплекс мер по стимулированию экономики общей стоимостью в 28 трлн иен ($266 млрд), в том числе и для преодоления негативных последствий решения жителей Великобритании о выходе из состава Евросоюза, сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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Ожидается, что правительство Японии увеличит бюджетные расходы на строительство инфраструктурных объектов, на стимулирование роста экспорта сельскохозяйственной продукции и на привлечение большего количества иностранных туристов, передает RNS.

Ранее Абэ приказал правительству разработать план по стимулированию экономики, это связано со снижением потребления и сокращением объема инвестиций.

Непосредственно из бюджета будет выделено около $2,9 млрд, отмечает Reuters. Остальные средства планируется привлечь за счет займов и инвестиционных программ.