Прибыль крупнейшего немецкого банка упала в 5,4 раза

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка - Deutsche Bank - по итогам первого полугодия 2016 года упала в 5,37 раза в годовом выражении - до 256 миллионов евро, говорится в финансовой отчетности банка.

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Разводненный убыток на акцию составил 0,03 евро против прибыли в 0,78 евро годом ранее. Выручка составила 15,454 миллиарда евро, что на 21% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, передает Прайм.

Чистая прибыль по итогам второго квартала 2016 года составила 20 миллионов евро, что в 40 раз меньше показателя 2015 года. Разводненный убыток на акцию составил 0,19 евро против прибыли в 0,40 евро на акцию годом ранее. Выручка банка за отчетный период достигла значения в 7,386 миллиарда евро, сократившись на 20% в годовом выражении.

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Падение выручки банк объясняет сложными рыночными условиями, а также проблемами, с которыми сталкивается Deutsche Bank в достижении своего стратегического плана до 2020 года, и стратегией.

Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Чистый убыток за 2015 год составил 6,772 миллиарда евро против прибыли годом ранее на уровне 1,691 миллиарда евро. Это первый годовой убыток банка с 2008 года.

В рамках стратегического плана развития группы Strategy 2020, Deutsche Bank планирует сократить 15 тысяч сотрудников. Банк также планирует продать активы примерно на 4 миллиарда евро. Кроме того, финансовая организация планирует завершить работу в 10 странах мира - в Аргентине, Чили, Мексике, Уругвае, Перу, Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте и в Новой Зеландии.