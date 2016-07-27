Twitter снизил убыток до $187 миллионов

Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. за первую половину 2016 года снизился в годовом выражении на 37,4%, до 186,948 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеКвартальная прибыль Apple сократилась на 27%

Разводненный чистый убыток в пересчете на одну акцию составил 0,27 доллара против убытка в 0,46 доллара годом ранее. Выручка составила 1,196 миллиарда, увеличившись примерно на 27%, передает Прайм.

По итогам второго квартала чистый убыток Twitter снизился в годовом выражении на 21,5%, до 107,217 миллиона долларов. Разводненный чистый убыток в пересчете на одну акцию составил 0,15 доллара против убытка в 0,21 доллара годом ранее.

Аналитики ожидали прибыль на акцию в размере 0,1 доллара. Выручка Twitter выросла на 20% по сравнению со вторым кварталом 2015 года, до 602 миллионов долларов. При этом выручка от рекламы выросла в годовом выражении по итогам квартала на 18%, до 535 миллионов долларов.

Читайте такжеХакеры украли и выставили на продажу более 30 миллионов паролей учетных записей Twitter

Число месячных активных пользователей Twitter во втором квартале составило 313 миллионов человек, что на 3% больше аналогичного показателя за апрель-июнь 2015 года. В первом квартале 2016 года показатель достиг значения в 310 миллионов человек.

Согласно прогнозу Twitter, в третьем квартале компания ожидает выручку в размере 590-610 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA, по мнению руководства, составит 135-150 миллионов долларов, что ниже предыдущего прогноза компании в 145-155 миллионов долларов. Объем капитальных затрат за весь 2016 год достигнет значения в 300-375 миллионов долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.