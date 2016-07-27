Гройсман поручил проверить госзакупки конца марта на 20 миллиардов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду поручил ответственным министерствам проверить государственные закупки на общую сумму 20 млрд грн, которые были проведены за последние четыре дня марта 2016 года перед вступлением в силу закона о государственных закупках с 1 апреля.

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"Я вам лучше предлагаю отменить все эти тендеры, перейти через 1 августа и перейти на систему Prozorro. Мы проведем аналитику. Мы в состоянии сегодня проанализировать 20 млрд грн конкретных тендеров. У нас с 1 августа будут аналоги закупок, с которыми мы сравним. Я призываю сегодня все 20 млрд грн проанализировать по каждому тендеру, направлению, министерству, отменить и с 1 августа перейти на Prozorro”, - заявил Гройсман.

Также премьер поручил контролирующим и силовым органам обратить особое внимание не тендеры, проведенные в конце марта.

"Арсен Борисович (Аваков, министр внутренних дел - УНИАН), я думаю, что вам, вашим службам нужно обратить на это внимание.. Также мы дадим поручение ГФИ (Государственная финансовая инспекция - УНИАН) проверить тендеры", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.