"Коммерческий индустриальный банк" привлек иностранного инвестора

Акционеры «Коммерческого индустриального банка» достигли соглашения о приобретении 100% акций финучреждения иностранным инвестором.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, данная информация будет предоставлена в Национальный банк Украины сегодня, 27 июля, и процедура регистрации существенного участия в капитале банка будет проведена в соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями регулятора после предоставления соответствующего пакета документов.

При этом, как пояснили в пресс-службе, имя инвестора не может быть оглашено до завершения сделки. «По результатам предварительного анализа деятельности банка иностранный инвестор отмечает высокую прозрачность процедур и соблюдение международных стандартов ведения бизнеса», - заверила глава наблюдательного совета банка Анна Венглинская.

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Также в банке сообщили, что прибыль финучреждения в первом полугодии составила 1,212 млн грн, активы с начала года выросли на 21,247 млн грн – до 293,832 млн грн по состоянию на 1 июля. В мае текущего года банк увеличил уставный капитал на 16 млн грн – до 128,6 млн грн.

Справка УНИАН. «Коммерческий индустриальный банк» работает на рынке Украины с 1993 года. Ключевыми владельцами банка являются проживающий в ОАЭ гражданин Украины Юрий Сидоренко через международную группу Trustcor и проживающий в Киеве гражданин Украины Евгений Казьмин.