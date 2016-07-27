Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Госзембанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Государственный земельный банк», о признании неплатежеспособным которого Национальный банк Украины сообщил поздно вечером вчера, 26 июля.

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Как сообщается на сайте фонда, временная администрация введена сроком на один месяц - до 26 августа включительно, а временным администратором назначен Андрей Федорченко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных «Государственного земельного банка». По информации регулятора, с марта 2016 года банк относился к категории проблемных в связи с конфликтом интересов, однако до настоящего времени не устранил нарушения, а ситуация в банке начала ухудшаться.

Также Нацбанк сообщал, что поскольку в банке не были размещены вклады физических лиц, нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физлиц в связи с принятым решением отсутствует.

Справка УНИАН. Кабинет министров создал «Государственный земельный банк» в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежит государству через Министерство финансов Украины.

«Госзембанк» начал работу в октябре 2013 года, однако из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка, в связи с чем работа банка фактически блокировалась.

В феврале 2016 года Кабмин утвердил стратегию развития госбанков, в рамках которой для несистемообразующих банков, включая «Госзембанк», предусмотрен выход государства из капитала как путем приватизации, так и ликвидации до конца 2017 года.

Светлана Скосырская занимала должность главы правления «Госзембанка» с апреля 2013 года и была избрана на указанную должность сроком до 15 апреля 2018 года. До этого на протяжении двух лет она занимала должность председателя правления банка «Киев».

В феврале этого года набсовет «Госзембанка» сообщил, что не принял отставку Скосырской, и она продолжит выполнение своих обязанностей на посту главы правления банка.