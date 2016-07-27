В Кремле ответили на заявление Данилюка об отсутствие планов возвращать РФ "кредит Януковича"

В Кремле заявили, что 3 млрд долл. по кредиту, полученному в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, по-прежнему считают суверенным долгом Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия последовательно артикулирует свою позицию – мы считаем это суверенным долгом, государственным долгом с соответствующими последствиями для финансовых обязательств Украины», - сказал Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос, какие действия будет принимать РФ в ситуации отказа Украины выплатить этот кредит.

«Я пока не могу сказать, какие и когда будут предприниматься шаги, но, безусловно, российская сторона оставляет за собой право реагировать соответствующим образом в юридической и международной плоскости с целью защиты своих, в данном случае суверенных коммерческих интересов», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не планирует возвращать Российской Федерации 3 млрд долл. по кредиту, полученному в декабре 2013 года по договоренности между Путиным и Януковичем.

«Наша позиция - это было принуждение, под политическим влиянием заставили взять эти средства. Поэтому наша позиция, что мы не должны их возвращать», - заявил министр.

Он подчеркнул, что в результате агрессии РФ был аннексирован украинский Крым и развязан военный конфликт на востоке Украины, в результате чего наша страна потеряла значительную часть экономики.

«Я не вижу, почему Украина должна эти средства возвращать. Именно такова наша позиция в суде, и мы будем ее доводить», - добавил Данилюк.

Справка УНИАН. Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине относительно долга в феврале 2016 года. Кредит был выдан путем выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, которые прошли реструктуризацию и подлежат обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Во время переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем к других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и владельцами реструктурированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что владельцем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе и по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при невыплате долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «русским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.