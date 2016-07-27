В Минэкономразвития подсчитали экономию благодаря Prozorro

Средняя экономия государственных средств на закупках, проводимых в электронной системе Prozorro, по сравнению с суммой средств, заложенных в бюджете на проведение закупок, составляет 16%.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на заседании правительства в среду.

"Мы даже несколько удивлены уровнем средней экономии на закупках. Там, где мы уже видим цены, для 61 тысяч процедур (уровень средней экономии - УНИАН) 16%", - сказал он.

По словам Нефедова, экономия госсредств благодаря Prozorro с начала года составила около 2,5 миллиарда гривень, и система находится на финальном этапе технической подготовки перед ее внедрением для всех государственных заказчиков.

Читайте также"Укравтодор" в ближайшее время перейдет на систему электронных закупок

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае 2016 года составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров. Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.