Украина и Малайзия подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения

Кабинет министров Украины уполномочил министра иностранных дел Павла Климкина подписать соглашение об устранении двойного налогообложения с Малайзией во время официального визита президента Петра Порошенко в эту страну в августе.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

“Соглашение предусматривает устранение двойного налогообложения, а также усиление финансового контроля”, - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 13 июля уполномочил министра финансов Александра Данилюка подписать соглашение с Люксембургом о приведении договоренностей об устранении двойного налогообложения между странами в соответствие с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что предусматривает установление единых ставок налогообложения, усиление контроля и обмена информацией финансового мониторинга.