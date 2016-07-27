Доходы бюджета Днепропетровщины за полгода составили более 7 миллиардов (инфографика)

Доходы бюджета Днепропетровской области за январь-июнь 2016 года составили 7,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Валентина Резниченко.

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Согласно сообщению, это на 15,6% больше, чем планировали в начале года. «Наш регион получил за первое полугодие на 1 млрд больше запланированного», - отметил Резниченко.

Города Днепропетровщины перевыполнили бюджет на 12,7%, это дополнительные полмиллиарда гривень в бюджеты городов. Районы области перевыполнили бюджет на 42% и сверх плана заработали 207,2 млн грн, отмечают в ОГА.

Объединенные общины области за первые 6 месяцев 2016-го получили почти 300 миллионов гривень, что на 21,1% или на 51 млн больше, чем планировали в начале года.

Областной бюджет, за который отвечает Днепропетровская ОГА, перевыполнен более чем на 14%, это дополнительные 180 млн грн в бюджет Днепропетровщины.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины в январе-июле 2016 года по состоянию на 25 июля составили 282,946 млрд грн, что на 7,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 263,537 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в январе-июле выросли на 47,5% - до 77,434 млрд грн.