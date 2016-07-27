Киевляне задекларировали 666 миллионов гривень налогов на доходы

Киевляне в 2016 году задекларировали к уплате 666 млн грн налога на доходы физических лиц, полученных в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в Киеве со ссылкой на начальника управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.

"Исходя из поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах, согласовано сумм налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет в размере 666 миллионов гривень, что на 292 миллиона гривен больше прошлого года. В 2015-м итогом кампании декларирования (за 2014 год – УНИАН) стал показатель поступлений на уровне 375 миллионов гривень", - цитируются в сообщении слова Демченко.

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Она также напомнила, что граждане должны уплатить до 1 августа задекларированные суммы налога, минуя начисления штрафных санкций.

"Граждане, которые подали декларации об имущественном состоянии и доходах за 2015 год, задекларировали доходы, с которых налог не удерживался, в частности, сдаваемого в аренду движимого и недвижимого имущества, продажи имущественных и неимущественных прав, получения наследства, дарения, инвестиционных доходов или иностранных доходов и отметили в них к уплате соответствующие суммы налога на доходы физических лиц и военного сбора, должны их оплатить до 1 августа 2016 года", - напомнила Демченко.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год киевляне подали 1089 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 358,2 миллиона гривень, при этом более половины этой суммы – 216,8 миллиона гривень - задекларировали 27 миллионеров, проживающих в столице.