Bloomberg: Владимир Путин – злейший враг своей экономики

Об этом говорится в редакционной статье "Владимир Путин – злейший враг своей экономики", опубликованной на сайте Bloomberg.

Пока американцы спорят о степени вмешательства России в президентские выборы в США, Путин борется с рецессией. В связи с этим, он недавно сосредоточил внимание на обменном курсе рубля. Ослабление валюты может повысить конкурентоспособность российского экспорта, а также сбалансировать бюджет, поскольку нефть и газ поставляются по экспорту в твердой валюте, а доходы Россия получает в рублях. Некоторые аналитики ожидают, что центральный банк России в конце этой недели снизит процентные ставки.

Но такие поверхностные меры служат лишь прикрытием экономической слабости, более фундаментальной, чем обменный курс, цены на нефть или санкции Запада. Эта слабость – гнетущее управление Путина. Его режим жертвует принципом верховенства права, чтобы обогащать союзников и наказывать противников, от этого зависит его пребывание у власти. Такой подход подорвал деятельность большого количества предприятий, от нефтяной компании Михаила Ходорковского "ЮКОС", до медиа-группы РБК, которая имела неосторожность вести расследования в отношении друзей и семьи Путина.

Такое отношение к частной собственности задает тон для всего чиновничества. Любой предприниматель может стать мишенью властей, все, от пожарных инспекторов до следователей уголовного розыска, могут требовать платы, угрожая штрафами или даже тюремным заключением – или просто закрывают бизнес по поручению конкурентов со связями. Препятствия для бизнеса просто огромны: зачем вкладывать деньги в будущее, если все, что вы создаете, могут забрать?

Ничего удивительного в том, что экономика России борется за выживание. У компаний избыток наличности, инвестиции сокращаются, местные производители не могут расширяться, несмотря на девальвацию рубля и запрет на импорт многих западных продуктов. Производство продуктов питания, которые конкурируют с импортом, выросло всего на 1,8% в течение первых пяти месяцев 2016 года, по сравнению с годом ранее. Согласно ожиданиям, экономический рост на долгие годы останется на уровне ниже 2%, гораздо худший показатель, чем те 5%, которые преобладали в 2000-х.

Народное недовольство растет, в сентябре предстоят парламентские выборы, и Путин понимает, что необходимо принимать меры. Чтобы генерировать идеи, он создал совет экономистов, в который вошел также уважаемый бывший министр финансов Алексей Кудрин. Несмотря на все разногласия, экономисты все же сходятся в одном: Россия не может процветать без реформ, направленных на укрепление права собственности и ослабление бюрократического бремени для бизнеса. Для этого необходимо будет, например, создать действительно независимую судебную систему и существенно сократить количество лиц, которые имеют право проверять и штрафовать.



Очень трудно себе представить, что Путин, даже с его все еще высоким рейтингом одобрения, станет рассматривать такие изменения – не говоря уже о масштабе усилий, необходимых для преобразования бюрократии и системы правосудия, которая уже давно привыкла к злоупотреблениям властью. Тем не менее, ему следует пойти на эти меры, если он хочет справиться с экономическими проблемами, которые, в конечном счете, могут привести к его свержению.Какими бы разумными не были эти рекомендации, их выполнение может иметь далеко идущие последствия для режима Путина. Если Россия создаст систему беспристрастного правосудия, то кремлевская элита не сможет фабриковать обвинения против предполагаемых врагов или отнимать активы бизнесменов, которые поддерживают оппозицию. И если оппозицию больше не так просто будет заставить замолчать, то Путина ожидают более сложные выборы. Другими словами, реформа экономики также подразумевает изменение политической системы.