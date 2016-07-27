В Украине снова выросла задолженность по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2016 года выросла на 5,4% по сравнению с маем и на 1 июля составила 1,97 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в июне увеличилась на 8,5% - до 1,29 миллиарда гривень.

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Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (72,7%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 10% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (23,2%), Донецкой (19,6%) и Харьковской (10,1%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в мае 2016 года выросла на 0,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 1,87 миллиарда гривень.