В Украине снова выросла задолженность по зарплате
Задолженность по зарплате в Украине в июне увеличилась на 5,4%, до 1,97 миллиарда гривень.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2016 года выросла на 5,4% по сравнению с маем и на 1 июля составила 1,97 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в июне увеличилась на 8,5% - до 1,29 миллиарда гривень.
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Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (72,7%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 10% задолженности.
Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (23,2%), Донецкой (19,6%) и Харьковской (10,1%) областей.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в мае 2016 года выросла на 0,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 1,87 миллиарда гривень.