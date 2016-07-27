В украинских банках стало больше иностранного капитала

Доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за июнь 2016 года выросла на 15,1 п.п. – до 54,7% на 1 июля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года доля иностранного капитала в работающих банках Украины выросла на 11,4 п.п.

Также сообщается, что количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за июнь снизилось на 2 - до 39 финучреждений, в том числе 16 банков со 100% иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины за май 2016 года снизилась на 6,9 п.п. – до 39,6% на 1 июня.