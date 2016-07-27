Еврокомиссия предлагает не штрафовать Португалию и Испанию за дефицит бюджета

Еврокомиссия предлагает совету ЕС не налагать штрафов на Португалию и Испанию за чрезмерный дефицит бюджета, сообщает Прайм со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

"Сегодня коллегия еврокомиссаров предлагает отменить штрафы для обеих стран", - сказал он.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) 12 июля признал, что члены еврозоны Испания и Португалия не предприняли достаточно эффективных действий для снижения дефицитов своих бюджетов.

Это означает автоматический запуск процедуры наложения штрафа на эти страны, который может составить 0,2% их ВВП и более. По закону штрафы могут быть снижены или даже обнулены, необходим запрос от самих стран, который бы позволил оценить ситуацию в них и принять решение по сокращению штрафов.

Читайте такжеЕвросоюз грозит Испании и Португалии миллиардными штрафами

В ЕС существует Пакт стабильности и роста, который ограничивает дефицит бюджета каждой из стран ЕС в 3% ее ВВП, ее госдолг – 60% ВВП. Если государство превышает этот порог, ЕС вводит в его отношении процедуру принудительного снижения дефицита и устанавливает срок, в течение которого это должно быть сделано.

Принудительное снижение дефицита бюджета может быть болезненным для страны, так как может приводить к снижению расходов бюджета, сокращению экономической активности, росту безработицы.

"Сегодня коллегия еврокомиссаров предлагает отменить штрафы для обеих стран", - сказал Домбровскис на пресс-конференции в среду. Он отметил, что ЕК получила соответствующие запросы от Испании и Португалии, позволяющие снизить штрафы.

При принятии решения еврокомиссары руководствовались рядом факторов, в частности учли, что обе страны приложили в последние годы значительные усилия для снижения дефицитов своих бюджетов, рассказал Домбровскис. Кроме того, обе страны сталкиваются с социальными трудностями, в частности с высокой безработицей, указал он.

"Еврокомиссия дает свое предложение, решать – министрам", - подытожил вице-президент ЕК.