Активы работающих банков в июне выросли на 10 миллиардов - НБУ

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за июнь текущего года выросли на 10 миллиардов гривень, или на 0,8%, – до 1,261 триллиона гривень по состоянию на 1 июля.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 7 миллиардов гривень, или на 0,6%.

Общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, в июне снизились на 25 миллиардов гривень, или на 1,6%, – до 1,572 триллиона гривень на 1 июля. С начала года зафиксирован рост общих активов на 1 миллиард гривень, или 0,1%.

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Обязательства работающих банков Украины в июне выросли на 7 миллиардов гривень, или на 0,6%, – до 1,118 триллиона гривень, капитал вырос на 2,43 миллиарда гривень, или на 1,7%, – до 142,263 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за июнь количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 4 – до 102 финучреждений.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины за май текущего года снизились на 17 миллиардов гривень, или на 1,3% – до 1,251 триллиона гривень по состоянию на 1 июня.