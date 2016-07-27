Нацбанк ослабил официальную гривню до 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,5350 (27 июля – 2478,5259)

100 EUR – 2727,4551 (27 июля – 2725,6349)

10 RUR – 3,7629 (27 июля – 3,7701)

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Как сообщал УНИАН, 27 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,80/24,82 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2630/27,7700 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3760 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,8088 гривни/доллар, к этому часу заключено 150 сделок на сумму 60,72 миллиона долларов.