НБУ обязал банки сообщать о счетах политических партий

Национальный банк Украины обязал банки сообщать об открытии и закрытии счетов политических партий и их местных организаций Счетной палате и Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции.

Об этом говорится в постановлении НБУ №357, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие завтра, 28 июля.

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Согласно документу, уведомление банка должно подаваться по каждому счету отдельно в установленной форме и содержать сведения о виде счета, его номер, дату открытия/закрытия, полное наименование и идентификационный код политической партии или ее местной организации, а также данные лиц, имеющих право распоряжаться счетом.

Нацбанк отмечает, что постановление принято во исполнение требований Закона Украины "О политических партиях в Украине".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2015 года в рамках выполнения условий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом создал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, которое должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников.