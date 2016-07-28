Прибыль Facebook выросла почти в 3 раза

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам первой половины 2016 года увеличилась в 2,89 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,565 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

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Разводненная прибыль на акцию за шесть месяцев составила 1,23 доллара против 0,43 доллара годом ранее. Выручка Facebook также выросла - в 1,5 раза, до 11,818 миллиарда долларов, передает Прайм.

По итогам второго квартала чистая прибыль Facebook увеличилась в 2,85 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,055 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,71 доллара против 0,25 доллара годом ранее. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне 0,82 доллара. Выручка Facebook также выросла - в 1,6 раза, до 6,436 миллиарда долларов.

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Выручка компании от рекламы по итогам квартала составила 6,239 миллиарда долларов, что на 63% превосходит показатель второго квартала 2015 года. Выручка от мобильной рекламы выросла до 84% от всех рекламных доходов с 76% в аналогичном периоде прошлого года.

Число ежедневных активных пользователей соцсети в июне составило 1,13 миллиарда человек, увеличившись на 17% в годовом выражении. Из них 1,03 миллиарда человек заходили в Facebook с мобильных устройств (рост на 22% в годовом выражении). Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении на 15% - до 1,71 миллиарда пользователей. Число мобильных пользователей Facebook по состоянию на 30 июня 2016 года увеличилось на 20% в годовом выражении, до 1,57 миллиарда человек.

"Наше сообщество и бизнес показали еще один хороший квартал. Мы особенно довольны нашим прогрессом в видео", - приводятся в релизе слова основателя и генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Кроме того, компания сообщила, что собирается выпустить акции нового класса - класса С без права голоса.