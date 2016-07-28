Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,25-0,50 процента годовых и сообщила об уменьшении краткосрочных рисков для экономического прогноза, приоткрыв дверь для возобновления ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году.

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Американский центробанк сообщил, что экономика расширилась умеренными темпами, а рост числа рабочих мест в июне был сильным. ФРС добавила, что расходы домашних хозяйств "значительно выросли", и указала на увеличение показателей использования рабочей силы, сообщает Рейтер.

Несмотря на то, что ФРС сообщила, что продолжает пристально следить за данными об инфляции и событиями в мировой экономике и финансах, она выглядит менее обеспокоенной возможностью потрясений, которые могут заставить американскую экономику сбиться с пути.

"Краткосрочные риски для экономического прогноза уменьшились", - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания.

В то же время, центробанк отметил, что инфляционные ожидания слабо изменились за последние месяцы.

ФРС не повышает ставку федерального финансирования с декабря, когда она увеличила индикативную стоимость заимствований впервые за почти десять лет и обозначила вероятность четырех повышений на протяжении 2016 года.

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Однако позже ФРС стала прогнозировать два повышения ставки в текущем году, а также снизила долгосрочный прогноз роста.

Несмотря на сильный рост числа рабочих мест в июне и практически полную занятость, большинство членов руководства ФРС призвали к осторожности в процессе повышения ставок, до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует уверенного движения к 2-процентному ориентиру.

В настоящее время инфляционный индикатор ФРС находится на уровне 1,6 процента и остается ниже ориентира на протяжении более четырех лет.

Замедление мировой экономики, волатильность финансовых рынков и неопределенность по поводу последствий решения Великобритании выйти из ЕС неоднократно заставляли ФРС в очередной раз отложить повышение ставок.

В текущем году состоятся еще три заседания ФРС: в сентябре, ноябре и декабре. Повышение ставки в ноябре считается маловероятным из-за президентских выборов, которые пройдут через неделю после заседания центробанка.

Теперь руководители ФРС обратят внимание на первую оценку ВВП за второй квартал, которая выйдет в пятницу и должна продемонстрировать уверенный рост по сравнению с первым кварталом.