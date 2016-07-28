Египет попросит у МВФ $12 миллиардов кредита

Власти Египта намерены начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 12 миллиардов долларов в течение трех лет.

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Об этом заявил министр финансов страны Амру аль-Джархи, передает РИА Новости.

Ранее египетские СМИ сообщали о том, что Каир намерен возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита.

"Планируем получить финансирование в размере 12 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, а также из других источников, в том числе выведя на IPO 5-6 государственных компаний в 2016-2017 годах", — сказал министр в прямом эфире телеканала CBC.

Египетская сторона рассчитывает на получение от МВФ до четырех миллиардов долларов ежегодно, в течение трех лет.

Ожидается, что переговоры стартуют в ближайшую пятницу. В египетскую столицу для их проведения с представителями египетского Центробанка и правительства приедут эксперты международной организации.

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Это уже четвертая попытка египетского правительства получить кредит МВФ за последние пять лет, прошедшие с момента революции 2011 года, приведшей к отставке многолетнего президента страны Хосни Мубарака. Предыдущие обращения к фонду успехом не увенчались.

Египетская экономика так и не смогла до конца оправиться от массовых народных беспорядков 2011 и 2013 годов, спровоцировавших отток инвесторов. Ударом по бюджету страны стало и отсутствие туристов, приносивших значительную часть валютных поступлений в египетскую казну.

Проблем экономике страны добавляет значительное снижение стоимости египетского фунта по отношению к доллару США. По данным местных СМИ, на черном рынке цена доллара США приблизилась к тринадцати фунтам, тогда как официальный курс, выставленный Центробанком страны, не превышает девяти фунтов за один американский доллар.

В минувшие месяцы этого года значительную поддержку экономике Египта оказали Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, выделив на различные инвестиционные проекты или положив на депозит в Центробанке страны до двадцати миллиардов долларов США.