Кабмин уволил уполномоченного по вопросам госдолга

Кабинет министров Украины уволил экс-заместителя министра финансов Украины Виталия Лисовенко с должности правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом.

Соответствующее распоряжение опубликовано на веб-портале правительства.

«Освободить Лисовенко Виталия Васильевича от должности правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабмин ввел должность уполномоченного по вопросам государственного долга 11 марта 2015 года. Обязанностью уполномоченного являлось разработка и реализация предложений по управлению госдолгом, которые могут включать проведение сделок, выпуск, выкуп и продажу государственных долговых обязательств, а также проведение переговоров о реструктуризации.