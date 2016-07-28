НБУ удешевил кредиты для экономики: снизил учетную ставку до 15,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение с 29 июля снизить учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых с 16,5%, при этом регулятор четвертый месяц подряд снижает учетную ставку.

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Как сообщили в НБУ, дальнейшее смягчение монетарной политики стало возможным благодаря продолжению тренда снижения инфляции, которая по итогам июня составила 6,9% в годовом выражении.

По оценкам регулятора, принятое решение согласовано с необходимостью достижения целевых показателей инфляции на уровне 12% плюс/минус 3 п.п. в текущем году и на уровне 8% плюс/минус 2 п.п. – в следующем.

Справка УНИАН. Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, с 25 сентября – до 22%, с 24 июня 2016 года – до 16,5% годовых и анонсировал дальнейшее снижение ставки при сохранении спокойной ситуации на рынке.

В Украине в июне по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована дефляция на уровне 0,2%, в годовом выражении инфляция замедлилась до 6,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.