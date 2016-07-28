Нацбанк смягчил валютные ограничения

Национальный банк Украины с 29 июля предпринимает очередные шаги по либерализации валютного рынка, в том числе увеличивает предельные сроки расчетов по экспортно-импортным контрактам до 120 с 90 дней, а также вдвое – до 1 млн долл. - повышает сумму расчетов, свыше которой платежи по импортным контрактам могут осуществляться только с применением аккредитивной формы расчетов.

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Как сообщили в НБУ, данные шаги демонстрируют неизменность курса регулятора по валютной либерализации и являются настоящим прорывом на пути к свободному валютному рынку и движению капитала.

По информации НБУ, украинский бизнес надеялся на такие решения, и отечественные товаропроизводители смогут активизировать внешнеэкономическую деятельность без угрозы для стабильности валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 8 июня принял решение смягчить ряд ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы для стабилизации курса гривни.

В частности, с 9 июня норма обязательной продажи выручки для экспортеров снижена до 65% с 75%, лимит покупки наличной валюты физлицами повышен в два раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день, максимальная сумма выдачи валютной наличности выросла в два раза - до эквивалента 100 тыс. грн на клиента в сутки, а для гривневой наличности лимит отменен вовсе.

Также с 13 июня регулятор разрешил выплату дивидендов иностранным инвесторам за 2014-2015 годы по определенному графику.

Помимо этого, с 15 июня банки могут изменять курс купли/продажи валюты в течение одного операционного дня, а в системе одного банка можно использовать разные курсы.