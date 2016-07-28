Нацбанк ухудшил прогноз по резервам на 2016 год и улучшил на 2017

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста международных резервов Украины на конец 2016 года до 17,2 миллиарда долларов с 18,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

Как сообщили в НБУ, одновременно регулятор улучшил прогноз роста резервов на конец 2017 года до 23,5 миллиарда долларов с 22,6 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк 26 июля заявил, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда по украинскому вопросу ожидается в конце августа.

Комментируя это заявление, опрошенные УНИАН эксперты высказали мнение, что Украина может получить очередной транш кредита МВФ в сентябре, но получение всех трех запланированных на текущий год траншей по программе с Фондом маловероятно.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в июне 2016 года выросли на 3,3%, или на 445 миллионов долларов - до 13,981 миллиарда долларов.