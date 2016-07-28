У Гонтаревой сохранили прогноз роста экономики Украины на уровне 1%

Как сообщили в НБУ, прогноз по инфляции также остается неизменным – на уровне 12% в 2016 году и 8% - в 2017 году.

Одновременно регулятор улучшил прогноз динамики текущего счета платежного баланса, и согласно обновленным данным, в 2016 году ожидается его дефицит на уровне 1,8 миллиарда долларов, в то время как ранее прогнозировался дефицит на уровне 2,3 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.